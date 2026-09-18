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California Gov. Newsom signs order speeding up AI oversight

California Gov. Gavin Newsom signed an executive order to speed up the process to create third-party oversight of the safety of AI.

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