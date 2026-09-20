«По-настоящему выдающийся подвиг»: как Герой Советского Союза Михаил Кирпонос защищал Киев от нацистов

85 лет назад погиб в бою Герой Советского Союза генерал-полковник Михаил Кирпонос. Юго-западный фронт под его командованием почти три месяца не давал нацистским войскам прорваться восточнее Киева.
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