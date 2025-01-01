Новые нормативы и тарифы на свет начали действовать в Иркутской области

С 2025 года в Иркутской области введены новые нормативы и тарифы на электроэнергию. Напомним, для домов с электроотоплением применяется повышающий коэффициент 1,8 к базовым нормативам: первый диапазон – до 7020 кВтч, второй – 7021-10800 кВтч, третий – свыше 10800 кВтч.