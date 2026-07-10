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Россиянка Новолодская завоевала золото на юниорском чемпионате Европы по велотреку, у России еще шесть медалей

Россиянка Ангелина Новолодская завоевала золото в омниуме на юниорском чемпионате Европы по велотреку Соревнования проходят в немецком Котбусе.

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