Ларису Долину пристыдили на телешоу: "Ей наплевать"

Коллеги раскритиковали певицу "за эгоизм" на музыкальном шоуНа телеканале "Россия" состоялась премьера шоу "Поймай меня, если сможешь", суть которого сводится к тому, что участники выступают под фонограмму, а звёзды должны определить, умеет ли человек петь в реальной жизни.