Сотни жителей Подмосковья пострадали от пиротехники в новогодние каникулы

Самая частая травма у пострадавших - ожоги лица и рук.Самой частой травмой, с которой жители Подмосковья обращались в больницы в новогодние каникулы, оказались ожоги лица и рук, полученные из-за неправильного использования пиротехники.
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