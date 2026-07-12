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Аргументы и Факты

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Чёрная метка: смерть сенатора Грэма связали с Зеленским

Чёрная метка: смерть сенатора Грэма связали с Зеленским

Поездка в Киев стала последней в жизни американского сенатора Линдси Грэма*. Спустя несколько дней после встречи с Зеленским политик скоропостижно скончался, по официальной версии — от «непродолжительной и внезапной болезни».

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