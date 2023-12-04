Несанкционированная торговля (ноябрь 2023 года).

В целях предупреждения возникновения заболеваемости острыми кишечными инфекциями, связанными с пищевым фактором, учреждение здравоохранения ´Бобруйский зональный центр гигиены и эпидемиологии´ предупреждает: не покупайте пищевые продукты в местах несанкционированной торговли, с рук.
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