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Закон, порядок, государство

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Расчеты РСЗО «Град» группировки войск «Восток» сорвали ротацию подразделений ВСУ под Угледаром

Расчеты РСЗО «Град» группировки войск «Восток» сорвали ротацию подразделений ВСУ под Угледаром

Поражение живой силы и позиций противника подтверждается объективным контролем с беспилотного летательного аппарата в режиме реального времени.

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