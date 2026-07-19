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Признался в преступлении: Зеленский отдал прямой приказ бить по складам маркетплейсов

Признался в преступлении: Зеленский отдал прямой приказ бить по складам маркетплейсов

  Глава киевского режима не скрывает, что ВСУ совершили теракт по его указанию. Зеленский официально подтвердил, что отдал приказ о целенаправленном ударе по гражданским складским объектам компании Wildberries в Московской и Тамбовской областях.

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Комментарии
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Александр
кирил ермаков
Ее 30 лет восстанавливали. Теперь расхлебываем.
Ты о себе? И много восстановил?
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2 м.
Roman Resser
Владимир Петрович
Когда-то, в период Второй Чеченской, Путин сказал, что с террористами не договариваются, а уничтожают. Так почему, называя нынешнюю Украину террористической, её не уничтожают?
ну, это когда было... когда мочили в сортире.
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2 м.
Misha Glusch
а их там еще на руине...
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1 м.