Признался в преступлении: Зеленский отдал прямой приказ бить по складам маркетплейсов

Ты о себе? И много восстановил?

Ее 30 лет восстанавливали. Теперь расхлебываем.

Roman Resser

Владимир Петрович Когда-то, в период Второй Чеченской, Путин сказал, что с террористами не договариваются, а уничтожают. Так почему, называя нынешнюю Украину террористической, её не уничтожают?

ну, это когда было... когда мочили в сортире.