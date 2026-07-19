Глава киевского режима не скрывает, что ВСУ совершили теракт по его указанию. Зеленский официально подтвердил, что отдал приказ о целенаправленном ударе по гражданским складским объектам компании Wildberries в Московской и Тамбовской областях.
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