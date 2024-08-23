Официальный дилер Mazda в России запустил продажи кроссовера Mazda CX-90 2024: богатая комплектация, мощный мотор, полный привод — за 7,75 млн рублей (с учетом скидки)

У официального дилера Mazda в Рязани появился флагманский кроссовер Mazda CX-90 2024 года выпуска. Машину в комплектации Turbo S Premium Plus и с топовой гибридной силовой установкой оценили в 8,95 млн рублей.
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