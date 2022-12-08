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Депутат Матвейчев: заявление Меркель в очередной раз доказывает, что Западу нельзя верить

Депутат Матвейчев: заявление Меркель в очередной раз доказывает, что Западу нельзя верить

Директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин прокомментировал заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения подписывались, чтобы дать Украине время, помочь ей стать сильнее.

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