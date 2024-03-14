Зеленский пообещал больше украинского дальнобойного оружия

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем видеообращении в четверг, 14 марта, заявил, что будет больше дальнобойного оружия отечественного производства, а также средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), дронов и снарядов, – сообщают украинские СМИ.