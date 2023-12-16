За рулем
ГлавнаяНовостиТесты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

За рулем

10 923 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • holms sherlok
    надо с задницы 350 лоскутов кожи снять, чтобы на зеркала замша была для протирки...Смотрите, «дельцы...
  • GISMbICH
    М-да... Писать заголовки, - отдельный вид искусства.Ценопад продолжае...
  • В С
    А я -8 . Из ремонта : подрулевой шлейф, аккум, нижняя опора под двигатель , лампочки бл.света.КАМАЗ объявил о с...

Что будет, если повысить давление в зимних шинах? Выяснили на китайском кроссовере

Что будет, если повысить давление в зимних шинах? Выяснили на китайском кроссовере

Omoda C5, 1.6T (150 л. с.), Р7, 2023 г. в. Изготовитель Chery Год выпуска 2023 В эксплуатации «За рулем» с мая 2023 года Пробег на момент отчета 21 000 км Не первый раз встречаю рекомендацию производителя завышать давление в шинах ради экономии и экологии – в данном случае аж до 2,6 бара.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх