Что будет, если повысить давление в зимних шинах? Выяснили на китайском кроссовере

Omoda C5, 1.6T (150 л. с.), Р7, 2023 г. в. Изготовитель Chery Год выпуска 2023 В эксплуатации «За рулем» с мая 2023 года Пробег на момент отчета 21 000 км Не первый раз встречаю рекомендацию производителя завышать давление в шинах ради экономии и экологии – в данном случае аж до 2,6 бара.