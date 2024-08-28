Бросивший семью сибиряк претендует на выплаты после гибели сына на СВО

При этом отец бросил семью сразу после рождения ребёнка. Сын предлагал ему встретиться незадолго до гибели, но это, в отличие от "гробовых" денег, не заинтересовало мужчинуЖитель села Коченёво в Новосибирской области не принимал участие в воспитании сына с рождения, но теперь претендует на выплаты после его гибели на СВО.