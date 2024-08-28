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Бросивший семью сибиряк претендует на выплаты после гибели сына на СВО

Бросивший семью сибиряк претендует на выплаты после гибели сына на СВО

При этом отец бросил семью сразу после рождения ребёнка. Сын предлагал ему встретиться незадолго до гибели, но это, в отличие от "гробовых" денег, не заинтересовало мужчинуЖитель села Коченёво в Новосибирской области не принимал участие в воспитании сына с рождения, но теперь претендует на выплаты после его гибели на СВО.

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