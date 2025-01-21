Проверьте вашу эрудицию при помощи 10 вопросов

Только полный эрудит в тесте не наерундит! фото: фильм «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Кровавая надпись» (1979)Эрудиция не жабры: если ее нет — это не навсегда, можно нарастить и прокачать! Надеемся, вы такое проделали до того, как зайти в этот тест.