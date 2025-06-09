Молжаниновские ...
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Молжаниновские вести

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Во время обхода района были решены важные вопросы благоустройства

Еженедельный обход района прошел под руководством главы управы Молжаниновского района С.К.Котлярова при участии заместителя главы управы по вопросам ЖКХ , главы внутригородского муниципального округа Молжаниновский, директора ГБУ «Жилищник Молжаниновского района», общественных советников и активных жителей района.

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