РНПК готовится выйти из антитеррористического страхового пула

Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) готовится выйти из состава антитеррористического страхового пула (РАТСП) в ближайшее время, она уже направила соответствующее уведомление его участникам, рассказали три источника «Коммерсанта».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии