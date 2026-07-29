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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андрей Ватутин: «Эдуард Сандлер был, пожалуй, самым преданным баскетболу человеком на Дальнем Востоке»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин отреагировал на смерть Эдуарда Сандлера . Президенти и главный тренер « Динамо-Владивосток » погиб в ночь на 28 июля.

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