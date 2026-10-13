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Читинская авиабаза оспаривает выплату 19 миллионов родным погибших пожарных

Читинская авиабаза оспаривает выплату 19 миллионов родным погибших пожарных

Читинская база авиационной охраны лесов пытается оспорить выплату 19,2 миллиона рублей родным пожарных, погибших в 2025 году в Тунгокоченском районе.

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