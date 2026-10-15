Michael Kappeler/TASS Канцлера Германии Фридриха Мерца осмеяли в бундестаге, когда он вновь призвал усилить поддержку Украины.
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Чем то этот поцо-Мерц очень сильно смахивает еще на одного поца ЯЙценюха как братья блин. Не находите сходства?