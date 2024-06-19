Почему украинцы веками не могут построить свое государство

Вопрос построения народом собственной государственности — весьма сложная научная проблема. Ни ученые, ни политики не могут пока ответить — почему одни народы создают титульную государственность, то есть государство со своим названием, на территории которого данный этнос преобладает.
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