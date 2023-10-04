Space News: модный бренд Prada работает над скафандром для лунной миссии Artemis

Итальянский дом роскошной моды Prada сотрудничает с американской компанией Axiom Space в разработке нового скафандра для космических миссий NASA Artemis, в рамках которых предполагается высадка людей на Луну в 2025 или 2026 годах.
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