Мировое обозрение

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Власти Австралии ввели санкции против 75 депутатов Госдумы и ряда министров ЛНР

Власти Австралии в очередной раз расширили санкции в отношении российских чиновников. На этот раз ограничения вводятся против 75 депутатов Государственной думы, министров ЛНР и ДНР, а также российского журналиста и телеведущего Владимира Соловьева.

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