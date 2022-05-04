Власти Австралии ввели санкции против 75 депутатов Госдумы и ряда министров ЛНР

Власти Австралии в очередной раз расширили санкции в отношении российских чиновников. На этот раз ограничения вводятся против 75 депутатов Государственной думы, министров ЛНР и ДНР, а также российского журналиста и телеведущего Владимира Соловьева.
Власти Австралии в очередной раз расширили санкции в отношении российских чиновников. На этот раз ограничения вводятся против 75 депутатов Государственной думы, министров ЛНР и ДНР, а также российского журналиста и телеведущего Владимира Соловьева.
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