Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Параллельная реальность Пентагона: Украина продолжает наступление

Параллельная реальность Пентагона: Украина продолжает наступление

Украинские войска якобы наступают и удерживают ключевые позиции. Об этом на брифинге в Пентагоне заявила заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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Юрий Золотарев
Да! БандероЖОПня &quot;наступает&quot;! Только задом наперёд.
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13 час.
фарид сабиров
Это они взяли на вооружение татарский принцип , что бы не отступать , развернулись и алга.
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12 час.
Валентин Щербаков
Заткнулась бы ты уже, лживая черномазая сингх....
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8 час.

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