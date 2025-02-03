Сто дней до краха: как Запад лишает Украину финансирования

Завершение украинского кризиса остается одной из самых обсуждаемых тем. Вот только, если в предыдущие недели все гадали когда ждать переговоров, то главной темой этой недели стал вопрос - как и с кем говорить.
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