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CARGO-VL: новый подход к разрешению конфликтов в мультимодальных ИИ-моделях

CARGO-VL: новый подход к разрешению конфликтов в мультимодальных ИИ-моделях

Мультимодальные ИИ-системы, которые анализируют изображения и текстовую информацию, часто сталкиваются с ситуациями, когда источники данных противоречат друг другу или вместе не дают оснований для ответа.

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