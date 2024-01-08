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  • Дмитрий Королевич
    Лучше отдать часть, чем потерять все. Нет у меня к нему веры.Встал на путь сот...
  • Vitalich
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  • Сергей Федотов
    Киркоров-то? На путь исправления? Осспдя... Этот цыган в стразах и плюмаже переобуется столько раз, сколько ему будет...Встал на путь сот...

Встал на путь сотрудничества с администрацией

Встал на путь сотрудничества с администрацией

Киркоров решил встать на путь исправления и сотрудничества с администрацией.Дальше - брать шефство над одним из "Штормов Z".

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Комментарии
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Сергей Федотов
Киркоров-то? На путь исправления? Осспдя... Этот цыган в стразах и плюмаже переобуется столько раз, сколько ему будет выгодно. И как был хамлом, так хамлом и останется.
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2 час.
Vitalich
Не верю пидарасу
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45 мин.
ДК
Дмитрий Королевич
Лучше отдать часть, чем потерять все. Нет у меня к нему веры.
Ответить
27 мин.

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