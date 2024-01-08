Киркоров решил встать на путь исправления и сотрудничества с администрацией.Дальше - брать шефство над одним из "Штормов Z".
Встал на путь сотрудничества с администрацией
Комментарии
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Сергей Федотов
Киркоров-то? На путь исправления? Осспдя... Этот цыган в стразах и плюмаже переобуется столько раз, сколько ему будет выгодно. И как был хамлом, так хамлом и останется.
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2 час.
Vitalich
Не верю пидарасу
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45 мин.
ДК
Дмитрий Королевич
Лучше отдать часть, чем потерять все. Нет у меня к нему веры.
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27 мин.
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