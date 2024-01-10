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Несекретные материалы

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Бороться не будут: США – главный выгодоприобретатель конфликта в Красном море

Бороться не будут: США – главный выгодоприобретатель конфликта в Красном море

Соединенные Штаты возглавили небольшую коалицию международных сил по борьбе с кризисом в Красном море.

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Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
Многие  войны и развязаны и спонсируемы США..Ради своей же выгоды...И спасенния своего фантика и экономики от кризиса...Они и Гитлера спонсировали и толкали на СССР...И многое другое...ПОДОНКИ МЕРЗКИЕ БЛЯ...эти США.
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14 час.
Владимир Скафтымов
Страна Шантажа и Агрессии (США).
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11 час.

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