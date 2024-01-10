Бороться не будут: США – главный выгодоприобретатель конфликта в Красном море

ВС

Вадим Скоробогатов

Многие войны и развязаны и спонсируемы США..Ради своей же выгоды...И спасенния своего фантика и экономики от кризиса...Они и Гитлера спонсировали и толкали на СССР...И многое другое...ПОДОНКИ МЕРЗКИЕ БЛЯ...эти США.