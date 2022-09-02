Общественный совет при УВД по ЮВАО совместно с сотрудниками полиции в рамках акции «Помоги пойти учиться» поздравили учеников с Днем Знаний

В День Знаний на торжественной линейке от лица Общественного совета при УВД по ЮВАО в школе-интернате № 65к присутствующим обратилась Кристина Тарасенко: «Дорогие друзья, позвольте поздравить вас с этим замечательным праздником, который близок каждому из нас и к которому с одинаковым трепетом относятся как дети, так и взрослые, ведь каких бы высот ни достигал человек, восхождение к ним начинается в школе.