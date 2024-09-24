В Кургане запретили стоянку в районе нового экопарка

В Кургане ввели запрет на стоянку автомобилей на разворотном кольце в районе нового экопарка. В ближайшее время будут установлены дорожные знаки, сообщает департамент развития городского хозяйства со ссылкой на постановление мэрии.
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