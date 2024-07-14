Иконостас Александра I представлен на выставке в Петропавловском соборе

В Петропавловском соборе Санкт-Петербурга, в Великокняжеской усыпальнице, открылась выставка выставка «Посланники Христа», приуроченная ко дню святых первоверховных апостолов Петра и Павла, сообщает «Родина».
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