Генсек ООН назвал главную сложность за годы работы на посту

МОСКВА, 25 августа, ФедералПресс. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, чьи полномочия истекают 31 декабря, дал интервью Financial Times, в котором подвел основные итоги своего пребывания на этом посту.
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