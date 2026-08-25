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Генсек ООН назвал главную сложность за годы работы на посту

Генсек ООН назвал главную сложность за годы работы на посту

МОСКВА, 25 августа, ФедералПресс. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, чьи полномочия истекают 31 декабря, дал интервью Financial Times, в котором подвел основные итоги своего пребывания на этом посту.

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