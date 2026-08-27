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Мировое обозрение

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ABC: Суд отказался снять обвинения с советника Трампа Бэннона, отсидевшего срок

ABC: Суд отказался снять обвинения с советника Трампа Бэннона, отсидевшего срок

Стив Бэннон снова в заголовках. Но на этот раз дело не в его скандальных заявлениях по Украине. Федеральный судья в Вашингтоне отклонил просьбу Министерства юстиции США о снятии обвинений с бывшего советника Трампа.

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