ABC: Суд отказался снять обвинения с советника Трампа Бэннона, отсидевшего срок

Стив Бэннон снова в заголовках. Но на этот раз дело не в его скандальных заявлениях по Украине. Федеральный судья в Вашингтоне отклонил просьбу Министерства юстиции США о снятии обвинений с бывшего советника Трампа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии