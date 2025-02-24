РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

311 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Долгополов
    Хулиганье-это когда у папы из кармана десятку спер,а это уроды,которые не должны размножатьсяДавида Анашкина, ...
  • Eduard
    Хулиганье очень силу понимает!Давида Анашкина, ...
  • Eduard
    Расправится в суде!Давида Анашкина, ...

Средний южноуралец должен банкам почти 400 тысяч рублей

Средний южноуралец должен банкам почти 400 тысяч рублей

Среднедушевая задолженность жителей Челябинской области выросла на 25 тысяч рублей. Как передает корреспондент РИА «Новый День», объем задолженности перед банками в Челябинской области достиг 392,5 тысяч рублей в среднем на одного жителя.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх