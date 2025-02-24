Средний южноуралец должен банкам почти 400 тысяч рублей

Среднедушевая задолженность жителей Челябинской области выросла на 25 тысяч рублей. Как передает корреспондент РИА «Новый День», объем задолженности перед банками в Челябинской области достиг 392,5 тысяч рублей в среднем на одного жителя.
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