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Разведчик рассказал, как засекают высших офицеров ВСУ

Разведчик рассказал, как засекают высших офицеров ВСУ

Российские военные определяют местоположение высших офицеров ВСУ при использовании ими системы спутниковой связи «Иридиум», рассказал РИА Новости российский офицер с позывным «Гамбит» из подразделения радиоэлектронной разведки (РЭР) группировки войск «Север».

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