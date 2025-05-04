ВСУ за сутки восемь раз обстреляли территорию ДНР

Было выпущено 24 снаряда Военнослужащие украинской армии восемь раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 24 боеприпаса, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в телеграм-канале.
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