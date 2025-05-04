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Петербургский дневник

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ВСУ за сутки восемь раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ за сутки восемь раз обстреляли территорию ДНР

Было выпущено 24 снаряда Военнослужащие украинской армии восемь раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 24 боеприпаса, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в телеграм-канале.

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