Марочко: ВС РФ уничтожили пункт дислокации и около 30 солдат ВСУ в Григоровке

ЛУГАНСК, 6 мая. /ТАСС/. Российские военнослужащие несколькими ударами уничтожили пункт временной дислокации и склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в населенном пункте Григоровка Харьковской области.
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