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Калуга-поиск

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В Калуге выберут лучшего водителя такси

В Калуге выберут лучшего водителя такси

29 сентября в Калуге состоится региональный этап IX Всероссийского конкурса "Лучший водитель такси России", сообщил начальник управления административно-технического контроля региона Станислав Орехов.

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