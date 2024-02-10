В Госдуму внесут законопроект о расширении списка нежелательных организаций

Владимир Федоренко/РИА Новости Пакет поправок, предусматривающий возможность признавать нежелательными в РФ иностранные организации, учредителями которых являются иностранные госорганы, внесут в Госдуму 12 февраля.
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