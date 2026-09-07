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За год спрос на тренировки по боксу в Алтайском крае вырос почти на 60%

За год спрос на тренировки по боксу в Алтайском крае вырос почти на 60%

В Алтайском крае за год существенно увеличился спрос на тренировки по боксу. Летом 2026 года интерес к занятиям с тренером оказался на 58% выше, чем год назад.

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