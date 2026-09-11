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«Не хотим себя никак ограничивать»: Путин заявил о готовности России сотрудничать со всем миром

«Не хотим себя никак ограничивать»: Путин заявил о готовности России сотрудничать со всем миром

Россия готова к сотрудничеству с партнёрами со всего мира и не хочет замыкаться в себе и как-то себя ограничивать, заявил Владимир Путин на заседании делового форума БРИКС.

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