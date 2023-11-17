Напоминание в "Альфа-банке"

Уя

Уфимцев я

Как же так, на всех федеральных каналах России - бешеная реклама этого "самого-самого луччего" банка мира!.. А на деле - враг России, которого даже искать не надо - он сам, сука-лар, к нам вернулся... Может быть, пора власти... и власть употребить? Законов для этого у нас хватает... Политической воли только нет?