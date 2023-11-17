Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Напоминание в "Альфа-банке"

Напоминание в "Альфа-банке"

Питерские нацболы решили напомнить о некоем факте, который пока что не получил правовую оценку.Для этого использовали один из офисов Альфа-Банка в Питере.

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Комментарии
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Уя
Уфимцев я
Как же так, на всех федеральных  каналах России - бешеная реклама этого &quot;самого-самого луччего&quot; банка мира!.. А на деле - враг России, которого даже искать не надо - он сам, сука-лар, к нам вернулся... Может быть, пора власти... и власть употребить? Законов для этого у нас хватает... Политической воли только нет?
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