🐬 Абхазия представила новую банкноту с дельфинами и кораблём эпохи Средневековья Национальный банк Абхазии объявил о выпуске коллекционной банкноты «Дельфин» номиналом 50 апсаров.
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🐬 Абхазия представила новую банкноту с дельфинами и кораблём эпохи Средневековья Национальный банк Абхазии объявил о выпуске коллекционной банкноты «Дельфин» номиналом 50 апсаров.