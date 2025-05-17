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🐬 Абхазия представила новую банкноту с дельфинами и кораблём эпохи Средневековья

🐬 Абхазия представила новую банкноту с дельфинами и кораблём эпохи Средневековья Национальный банк Абхазии объявил о выпуске коллекционной банкноты «Дельфин» номиналом 50 апсаров.

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