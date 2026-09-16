Количество многодетных семей в Подмосковье выросло почти на 40% за 5 лет

В Московской области сейчас проживает около 120 тысяч многодетных семей. Об успехах региональной демографической политики рассказал ТАСС председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
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