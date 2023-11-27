В Калужской области сотрудниками полиции выявлен факт присвоения денежных средств организации

В ходе реализации оперативной информации сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД выявлен факт возможного присвоения денежных средств сотрудником одной из организаций Людиновского района Калужской области.
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