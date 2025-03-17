Эндокринолог Калошина: жгучий перец ускоряет обмен веществ

Также в рацион можно добавить острые специи Ускорить обмен веществ в организме возможно за счет употребления жгучего красного перца, который содержит в своем составе капсаицин, сообщила РИА Новости врач-эндокринолог Мария Калошина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии