Президент Латвии: НАТО существует, чтобы защищать мир от России

Эдгарс Ринкевичс ответил Илону Маску, что НАТО будет существовать пока существует Россия."Дорогой Илон Маск, причина, по которой НАТО было основано, существует и будет существовать вечно, это Россия и другие враги свободного мира", написал Ринкевичс.