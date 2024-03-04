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Президент Латвии: НАТО существует, чтобы защищать мир от России

Президент Латвии: НАТО существует, чтобы защищать мир от России

Эдгарс Ринкевичс ответил Илону Маску, что НАТО будет существовать пока существует Россия."Дорогой Илон Маск, причина, по которой НАТО было основано, существует и будет   существовать вечно, это Россия и другие враги свободного мира", написал Ринкевичс.

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