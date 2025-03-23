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Всё о женщинах

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Какие полезные растения помогают в борьбе с сорняками?

Какие полезные растения помогают в борьбе с сорняками?

Многие дачники основную часть времени тратят на борьбу с сорняками. Прополка, мульчирование и даже применение гербицидов — садоводы используют разные методы, однако в природе существуют растения, которые помогают справиться с засильем сорняков на участке.

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