Какие полезные растения помогают в борьбе с сорняками?

Многие дачники основную часть времени тратят на борьбу с сорняками. Прополка, мульчирование и даже применение гербицидов — садоводы используют разные методы, однако в природе существуют растения, которые помогают справиться с засильем сорняков на участке.
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