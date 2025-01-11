Украина атаковала пять российских регионов: последствия

МОСКВА, 11 января, ФедералПресс. Вооруженные силы Украины атаковали несколько регионов РФ. Вечером 10 января средства противовоздушной обороны (ПВО) за два часа уничтожили семь украинских БПЛА над Черным морем, Белгородской и Курской областями.
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